Atripalda diventa Città del Natale tra luci storie e solidarietà

Dal 20 al 23 dicembre la Villa Comunale “Don Giuseppe Diana” si veste di magia e tradizione con “Atripalda Città del Natale”, un evento pensato per i bambini e per tutte le famiglie. Luci, racconti e atmosfere natalizie animeranno la nuova sala eventi e gli spazi esterni, trasformati nella dimora. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Leggi anche: Arezzo Città del Natale: tra luci magia… e pisciate in via Guido Monaco

Leggi anche: Roma, Natale in Galleria Sordi tra luci, bambini e solidarietà

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Atripalda, Se una notte in Irpinia un viaggiatore tra cultura, arte e musica - Atripalda – Continua il viaggio di "Se una notte in Irpinia un viaggiatore", la seconda edizione del progetto culturale curato da Elementi che trasforma gli spazi pubblici irpini in palcoscenici di nu ... corriereirpinia.it