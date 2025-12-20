Athletic Bilbao-Espanyol lunedì 22 dicembre 2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Riscatto casalingo per i Leones?

Il turno numero 17 di Liga spagnola si chiuderà lunedì notte con il consueto posticipo, che vedrà protagoniste l’Athletic Bilbao e l’Espanyol: si tratta di una sfida molto interessante, tra due squadre che hanno l’obiettivo di giocare in Europa la prossima stagione. I catalani, infatti, non possono più nascondersi: hanno 30 punti, sono quinti in . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Athletic Bilbao-Espanyol (lunedì 22 dicembre 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Riscatto casalingo per i Leones? Leggi anche: Athletic Bilbao-Espanyol (lunedì 22 dicembre 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. La giornata si chiude a San Mamès Leggi anche: Newcastle-Athletic Bilbao (Champions League, 05-11-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Magpies favoriti sui Leones Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Athletic Bilbao-Espanyol lunedì 22 dicembre 2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici La giornata si chiude a San Mamès. Pronostico Athletic Bilbao vs Espanyol – 22 Dicembre 2025 - L’appuntamento di La Liga tra Athletic Bilbao ed Espanyol, in programma il 22 Dicembre 2025 alle 21:00 allo Stadio de San Mamés, mette di fronte due squadre ... news-sports.it

Espanyol-Athletic Bilbao sospesa momentaneamente per insulti razzisti: la ricostruzione dell’accaduto - Sospesa momentaneamente la partita de La Liga tra Espanyol e Athletic Bilbao per insulti razzisti contro Maroan: la ricostruzione di quanto è accaduto. gianlucadimarzio.com

LaLiga, Athletic Bilbao brutale: Espanyol distrutto 4-1, doppietta del fratello di Nico Williams - L'Athletic Bilbao ha battuto l'Espanyol con solerzia in una partita con particolare brillantezza per Iñaki e Nico, il primo autore di una doppietta da urlo, e felicemente accompagnati da Berenguer. tuttomercatoweb.com

DAZN trasmette gratis vari match, tra cui Athletic Bilbao-Espanyol il 22 dicembre. Ampliata l'offerta con nuovi canali Warner e Eurosport. https://tech.everyeye.it/notizie/dazn-trasmettera-gratis-partita-calcio-22-dicembre-2025-849569.htmlutm_medium=Soci - facebook.com facebook

