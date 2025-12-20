Il turno numero 17 di Liga spagnola si chiuderà lunedì notte con il consueto posticipo, che vedrà protagoniste l’Athletic Bilbao e l’Espanyol: si tratta di una sfida molto interessante, tra due squadre che hanno l’obiettivo di giocare in Europa la prossima stagione. I catalani, infatti, non possono più nascondersi: hanno 30 punti, sono quinti in . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Athletic Bilbao-Espanyol (lunedì 22 dicembre 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. La giornata si chiude a San Mamès

Leggi anche: Athletic Bilbao-Atletico Madrid (sabato 06 dicembre 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Alta tensione a San Mamès

Leggi anche: Athletic Bilbao-Real Madrid (mercoledì 03 dicembre 2025 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. Segnano entrambe a San Mamès?

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Espanyol-Athletic Bilbao sospesa momentaneamente per insulti razzisti: la ricostruzione dell’accaduto - Sospesa momentaneamente la partita de La Liga tra Espanyol e Athletic Bilbao per insulti razzisti contro Maroan: la ricostruzione di quanto è accaduto. gianlucadimarzio.com

LaLiga, Sancet riprende l'Espanyol: solo un punto in trasferta per l'Athletic Bilbao - Tutto nella ripresa, con il vantaggio dei padroni di casa firmato da Fernandez Jaen e il ... tuttomercatoweb.com

2025-12-18 19.00: Ourense–Athletic Bilbao (Sport2) 20.00: Napoli–Milan (Match4) 21.00: AZ–Jagiellonia Bialystok (Sport2) 21.00: Lausanne–Fiorentina (M4 Sport) x.com

ADESSO è UFFICIALE: dopo ATHLETIC BILBAO e UNION SAINT-GILLOISE, per l'Atalanta è CERTO che ci saranno ALMENO altre 2 partite di CHAMPIONS LEAGUE. La 25esima in classifica, ad oggi, è il Benfica con 6 punti e -2 di differenza reti, la Dea ne ha - facebook.com facebook