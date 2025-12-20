Atalanta ultimo saluto a Eugenio Perico | La vita sempre sudata e quindi anche la maglia

Si svolge nella chiesa della Marigolda di Curno il funerale di Eugenio Perico, ex difensore e allenatore dell’Atalanta. Un momento di ricordo per una figura che ha lasciato un segno importante nel mondo del calcio bergamasco. La cerimonia riflette il rispetto e l’affetto di tutta la comunità sportiva. Atalanta, ultimo saluto a Eugenio Perico: «La vita sempre sudata, e quindi anche la maglia».

IL RICORDO. Il funerale dell’ex difensore e allenatore dell’Atalanta nella chiesa della Marigolda di Curno. Don Nembrini: «Da allenatore ricordava sempre ai ragazzi: prima uomini, poi calciatori». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Atalanta, ultimo saluto a Eugenio Perico: «La vita sempre sudata, e quindi anche la maglia» Leggi anche: È morto Eugenio Perico: ex calciatore e allenatore dell’Atalanta, aveva 74 anni Leggi anche: Addio a Perico, l’ultimo saluto all’allenatore nerazzurro a Curno Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Atalanta, ultimo saluto a Eugenio Perico: «La vita sempre sudata, e quindi anche la maglia»; Addio a Perico, l’ultimo saluto all’allenatore nerazzurro a Curno - Video; A 74 anni ci lascia un mito del calcio dei bei tempi, fu da record in bianconero e salutò giocando contro Maradona; Ascoli ed il mondo del calcio piangono Eugenio Perico. Atalanta, ultimo saluto a Eugenio Perico: «La vita sempre sudata, e quindi anche la maglia» - Don Nembrini: «Da allenatore ricordava sempre ai ragazzi: prima uomini, poi calciatori». ecodibergamo.it

Si è svolto l’ultimo saluto a Eugenio - Si è svolto l’ultimo saluto a Eugenio Perico, storico allenatore del vivaio nerazzurro e grande persona. calcioatalanta.it

Addio a Perico, l’ultimo saluto all’allenatore nerazzurro a Curno - Video - La camera ardente aperta dalle 14 di giovedì in via Indipendenza 18 a Brembate di Sopra. ecodibergamo.it

Le assenze rimescolano l’assetto difensivo dell’#Atalanta in questo ultimo scorcio di anno solare. Non proprio un’emergenza, non se paragonata a quelle dei mesi precedenti. Mancherà Odilon #Kossounou, chiamato dalla sua Costa d’Avorio per la #coppa d’ - facebook.com facebook

Le assenze rimescolano l’assetto difensivo dell’ #Atalanta in questo ultimo scorcio di anno solare. I dettagli su #zonamistamagazine x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.