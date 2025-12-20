Atalanta sei assenti per la trasferta contro il Genoa Rientra Sulemana
L'Atalanta sarà priva di diversi giocatori nella partita contro il Genoa, tra cui Kossounou, Lookman, Pasalic, Djimsiti, Bellanova e Bakker. Rientra invece Sulemana, che potrà contribuire alla formazione. La squadra si prepara a una sfida importante, con alcune assenze che influiranno sulla strategia di Palladino.
CALCIO. Palladino dovrà rinunciare a Kossounou, Lookman, Pasalic, Djimsiti, Bellanova e Bakker nella 16esima di Serie A. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Atalanta, sei assenti per la trasferta contro il Genoa. Rientra Sulemana.
Atalanta, sei assenti per la trasferta contro il Genoa. Rientra Sulemana - L’Atalanta scende in campo domenica 21 dicembre alle 20,45 in trasferta contro il Genoa, nella 16esima giornata di Serie A, per dare continuità al successo sul Cagliari e proseguire nel tentativo di ... ecodibergamo.it
