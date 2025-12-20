Atalanta fattore Kamaldeen Sulemana | non va in coppa d’Africa può tornare a Genova

Tempismo magistrale. Con la partenza di Ademola Lookman verso la Coppa d'Africa da disputare con la Nigeria, l'Atalanta rischiava di trovarsi con un'unica opzione sul lato mancino offensivo del 3-4-3. Invece oltre a Daniel Maldini mister Palladino potrà contare, forse già a partire dalla trasferta di Genova, su Kamaldeen Sulemana. L'ex Southampton ha quasi del tutto smaltito l'infortunio all'ileopsoas destro accusato proprio contro il Genoa, ma in Coppa Italia lo scorso 3 dicembre, quando era stato costretto a lasciare il campo a metà primo tempo. Nella seduta d'allenamento mattutina di venerdì 19 dicembre Kamaldeen ha ripreso ad allenarsi almeno parzialmente in gruppo, dopo aver fatto ritorno anche in campo.

