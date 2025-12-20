Atalanta fattore Kamaldeen Sulemana | non va in coppa d’Africa può tornare a Genova

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempismo magistrale. Con la partenza di Ademola Lookman verso la Coppa d’Africa da disputare con la Nigeria, l’Atalanta rischiava di trovarsi con un’unica opzione sul lato mancino offensivo del 3-4-3. Invece oltre a Daniel Maldini mister Palladino potrà contare, forse già a partire dalla trasferta di Genova, su Kamaldeen Sulemana. L’ex Southampton ha quasi del tutto smaltito l’infortunio all’ileopsoas destro accusato proprio contro il Genoa, ma in Coppa Italia lo scorso 3 dicembre, quando era stato costretto a lasciare il campo a metà primo tempo. Nella seduta d’allenamento mattutina di venerdì 19 dicembre Kamaldeen ha ripreso ad allenarsi almeno parzialmente in gruppo, dopo aver fatto ritorno anche in campo. 🔗 Leggi su Bergamonews.itImmagine generica

