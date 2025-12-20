Assisi approvato il Bilancio di previsione | nessun aumento tasse 30milioni di investimento | ecco quali
Il Comune di Assisi ha approvato il Bilancio di previsione 2026–2028, confermando la stabilità finanziaria e il rispetto degli equilibri di bilancio. La manovra non prevede aumenti delle tasse e prevede investimenti per 30 milioni di euro. Questo documento rappresenta un passo importante per la programmazione futura dell’amministrazione comunale. Di seguito, vengono illustrati i principali interventi e le priorità individuate.
Approvato a maggioranza il Bilancio di previsione finanziario 2026–2028 del Comune di Assisi, che prevede un pareggio finanziario complessivo, garantendo un fondo di cassa finale positivo e la piena salvaguardia degli equilibri. L'amministrazione comunale ha scongiurato il ricorso a un aumento. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Leggi anche: Bilancio di previsione, i conti per il 2026 a Pisa sono ok: "Nessun aumento su aliquote e tasse e stessa qualità dei servizi"
Leggi anche: Bilancio di previsione 2026, la sindaca Foronchi: “Nessun aumento dei tributi e calo del debito"
Assisi: «Rinegoziare i mutui per destinare 400 mila euro alle manutenzioni»; CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE – 23 DICEMBRE 2025; Viola la sorveglianza e minaccia avventori: arrestato 39enne.
Il Consiglio comunale di Assisi ha approvato il bilancio di previsione - Il Consiglio comunale di Assisi ha approvato a maggioranza il Bilancio di previsione 2026- msn.com
Ponte dell’Industria, noto storicamente come Ponte di Ferro, è stato intitolato a San Francesco d’Assisi. La Giunta Capitolina ha approvato la nuova denominazione nell’ambito del progetto di riqualificazione dell’infrastruttura, parte delle iniziative connesse al - facebook.com facebook
La Giunta Capitolina ha approvato la proposta di mutamento di denominazione del Ponte dell’Industria che assumerà quindi una nuova intitolazione: "Ponte dell’Industria, San Francesco d’Assisi". Info ow.ly/wfj550XItzb x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.