Assisi approvato il Bilancio di previsione | nessun aumento tasse 30milioni di investimento | ecco quali

Il Comune di Assisi ha approvato il Bilancio di previsione 2026–2028, confermando la stabilità finanziaria e il rispetto degli equilibri di bilancio. La manovra non prevede aumenti delle tasse e prevede investimenti per 30 milioni di euro. Questo documento rappresenta un passo importante per la programmazione futura dell’amministrazione comunale. Di seguito, vengono illustrati i principali interventi e le priorità individuate.

