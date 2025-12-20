Assegno Unico 2025 | erogati 16,4 miliardi in dieci mesi aumentano i nuclei beneficiari secondo i dati Inps

L'Osservatorio Statistico sull'Assegno Unico Universale pubblicato dall'Inps evidenzia una spesa complessiva di 16,4 miliardi di euro nei primi dieci mesi del 2025. I dati aggiornati al periodo gennaio 2024 - ottobre 2025 mostrano la distribuzione della misura di sostegno economico destinata alle famiglie con figli a carico. La cifra si aggiunge ai 19,9 miliardi erogati nell'intero anno 2024. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Assegno unico universale: nei primi dieci mesi del 2025 erogati 16,4 miliardi di euro

Leggi anche: Assegno unico universale, 14,7 miliardi erogati nei primi nove mesi del 2025: la metà dei beneficiari nelle fasce ISEE più basse

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Assegno Unico Dicembre 2025: Date dei Pagamenti e Aumenti per il 2026; Pensione di dicembre, chi riceve il Bonus Natale da 154 euro e con quali requisiti; INPS * ASSEGNO UNICO UNIVERSALE: «NEI PRIMI DIECI MESI DEL 2025 EROGATI 16,4 MILIARDI PER 9,9 MILIONI DI FIGLI (IN TRENTINO SONO 97.154); Inps, assegno unico: 16,4 miliardi di euro erogati a 6 milioni di famiglie.

Assegno unico 2025: i numeri INPS su famiglie e figli - L’AUU viene riconosciuto a partire dal settimo mese di gravidanza e fino al ... catania.liveuniversity.it