La notizia era nell’aria da giorni, ora è diventata ufficiale. Assane Diao non prenderà parte alla Coppa d’Africa 2025. A comunicarlo è stata direttamente la federazione senegalese, che ha escluso l’attaccante del Como dalla spedizione continentale a causa di un infortunio muscolare giudicato incompatibile con il torneo. Il classe 2005, uno dei profili più interessanti del calcio africano emergente, ha riportato una lesione al bicipite femorale destro, rimediata con il club lombardo. Un problema serio, che impone stop e prudenza, e che lo costringerà a rientrare immediatamente in Italia per iniziare il percorso di recupero. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Assane Diao salta la Coppa d’Africa: infortunio serio, rientro immediato a Como

