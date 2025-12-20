‘Assalto sonoro street parade’ scatta il corteo degli anarchici | traffico in tilt sulla via Emilia

Ha causato grossi disagi alla circolazione la manifestazione, annunciata sulla pagina Facebook ‘Autogestione Romagna’ ma di cui in pochi erano a conoscenza, andata in scena nel tardo pomeriggio di sabato a Cesena, lungo la via Emilia, con il corteo di centinaia di persone partito dall'Ippodromo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

