Aspetta un dispositivo salva-vita per 80 giorni morto nell’attesa

Secondo la famiglia, tutto comincia il 22 settembre 2025, quando l’uomo viene dimesso dall’ospedale di Rossano dopo due interventi chirurgici. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

aspetta dispositivo salva vitaAttende (invano) un dispositivo medico salva-vita per 80 giorni, la figlia denuncia: «Mia padre morto aspettando» - Ha aspettato per ben settantotto giorni un presidio medico indicato  nella lettera clinica delle dimissioni, invano. msn.com

aspetta dispositivo salva vitaAttende un dispositivo medico salva-vita per 80 giorni: "Mio papà è morto aspettando" - Anche la denuncia del medico di base e dell'infermiere che assisteva l'uomo a casa sarebbe rimasta senza risposta nonostante chiedessero un intervento urgente per "condizioni critiche" ... today.it

