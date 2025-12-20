Aspetta un dispositivo salva-vita per 80 giorni morto nell’attesa
Secondo la famiglia, tutto comincia il 22 settembre 2025, quando l’uomo viene dimesso dall’ospedale di Rossano dopo due interventi chirurgici. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Leggi anche: Attende 80 giorni l’apparecchio prescritto che gli avrebbe salvato la vita, la figlia: “Papà morto senza cure”
Leggi anche: Il Mattino: “Conte, giorni strani: nervi tesi e attesa per il rientro. Il Napoli lo aspetta lunedì”
Attende (invano) un dispositivo medico salva-vita per 80 giorni, la figlia denuncia: «Mia padre morto aspettando» - Ha aspettato per ben settantotto giorni un presidio medico indicato nella lettera clinica delle dimissioni, invano. msn.com
Attende un dispositivo medico salva-vita per 80 giorni: "Mio papà è morto aspettando" - Anche la denuncia del medico di base e dell'infermiere che assisteva l'uomo a casa sarebbe rimasta senza risposta nonostante chiedessero un intervento urgente per "condizioni critiche" ... today.it
Archéologie : sur les traces des dinosaures
Natale e la Profezia dei 350 Doni. C’è un’Italia che non aspetta le luci dei riflettori per illuminare il Natale, ma che si sporca le mani tra cavi, circuiti e vecchi monitor. È l'Italia di chi, come me, ha scelto di essere un Digital Sherpa: una guida in quel territorio i - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.