Askatasuna Torino torna campo di battaglia | scontri al corteo nove agenti feriti Salvini invoca le ruspe

Askatasuna, Torino torna a essere teatro di tensioni, con scontri al corteo e nove agenti feriti. La giornata, inizialmente dedicata alla dimensione natalizia, si è trasformata in una fase di conflitto e preoccupazione. La situazione rimane sotto osservazione, mentre le autorità cercano di gestire l’ordine pubblico in un contesto di crescente agitazione.

Torino. Un sabato di dicembre che doveva scivolare verso il Natale e che invece si è trasformato in una lunga giornata di tensione, scontri e feriti. La città blindata, le strade presidiate, il passo lento di un corteo che mescola famiglie, bambini sulle spalle, striscioni e slogan. Poi il salto improvviso di clima, la frattura netta, la violenza che irrompe e spezza ogni ambiguità. Il bilancio finale parla di nove agenti feriti, colpiti durante gli scontri scoppiati nel pomeriggio nel quartiere Vanchiglia, a pochi passi dallo stabile di corso Regina Margherita sgomberato all'alba di giovedì. La manifestazione era partita con parole d'ordine che richiamavano la Resistenza e l'identità storica di Askatasuna, centro sociale occupato dal 1996.

