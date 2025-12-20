Askatasuna si teme per la manifestazione di oggi 20 dicembre a Torino Il ministro Zangrillo | Un centro culturale? Balle…

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Torino si svolge una manifestazione contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. La protesta è prevista per le 14 e coinvolge attivisti e cittadini preoccupati per la possibile chiusura dell’area. Il ministro Zangrillo ha commentato l’iniziativa, definendo il centro culturale come una “balle”. La questione rimane al centro del dibattito pubblico, con diverse opinioni sulla sua natura e sulle conseguenze.

Oggi si tiene a Torino una manifestazione contro   lo sgombero del centro sociale Askatasuna. L’appuntamento tra gli attivisti è alle 14.30 da Palazzo Nuovo, con un corteo che percorrerà le vie del centro. L’allerta sulla città piemontese è massima, con mezzi e uomini della polizia provenienti anche da altri comuni d’Italia. Maggiore attenzione si presterà ai punti più sensibili, tra cui  la prefettura in piazza Castello. In arrivo attivisti da tutta Italia. Attesi attivisti da  Genova,  Bologna,  Milano, dalla  Lombardia  e dal Nord-Est. Tanti i messaggi di solidarietà inviati al centro sociale, a partire dai colleghi dello storico  Leoncavallo di Milano, sgomberato ad agosto. 🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

Leggi anche: Askatasuna, Zangrillo spara a zero: “Un centro culturale? Solo balle”. Torino blindata per il corteo

Leggi anche: Askatasuna, il quartiere contro lo sgombero del centro sociale di Torino: “Perdiamo una risorsa”. Scontri con la polizia alla manifestazione

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

TORINO: SGOMBERO DI ASKATASUNA. OGGI PRESIDIO PERMANENTE E PRIMA MANIFESTAZIONE. SABATO NUOVO CORTEO CITTADINO, ORE 14.30, DA PIAZZA SANTA GIULIA; Sigilli al centro sociale Askatasuna, tafferugli al corteo serale; Askatasuna, il quartiere contro lo sgombero del centro sociale; Torino, sgomberato centro sociale Askatasuna: manifestanti allontanati.

askatasuna teme manifestazione oggiAskatasuna, si teme per la manifestazione di oggi 20 dicembre a Torino. Il ministro Zangrillo: «Un centro culturale? Balle…» - Le parole del ministro della Pubblica amministrazione arrivano in un capoluogo piemontese blindato in vista del corteo di oggi ... open.online

askatasuna teme manifestazione oggiSgombero Askatasuna, oggi il corteo. Torino blindata per la manifestazione - Poche settimane fa il capo della polizia Vittorio Pisani, in visita alla sede del quotidiano La Stampa dopo l'assalto, aveva sottolineato che, con le sue cinquecento manifestazioni all'anno, Torino è ... tg24.sky.it

askatasuna teme manifestazione oggiTorino, allarme sicurezza per il corteo Askatasuna: “Rischio scontri elevato” - Oggi la manifestazione dopo lo sgombero, il sindaco Lo Russo: “No violenza ma la strada del dialogo resta aperta” ... torino.repubblica.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.