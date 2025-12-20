Askatasuna si teme per la manifestazione di oggi 20 dicembre a Torino Il ministro Zangrillo | Un centro culturale? Balle…

Oggi a Torino si svolge una manifestazione contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. La protesta è prevista per le 14 e coinvolge attivisti e cittadini preoccupati per la possibile chiusura dell’area. Il ministro Zangrillo ha commentato l’iniziativa, definendo il centro culturale come una “balle”. La questione rimane al centro del dibattito pubblico, con diverse opinioni sulla sua natura e sulle conseguenze.

Oggi si tiene a Torino una manifestazione contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. L'appuntamento tra gli attivisti è alle 14.30 da Palazzo Nuovo, con un corteo che percorrerà le vie del centro. L'allerta sulla città piemontese è massima, con mezzi e uomini della polizia provenienti anche da altri comuni d'Italia. Maggiore attenzione si presterà ai punti più sensibili, tra cui la prefettura in piazza Castello. In arrivo attivisti da tutta Italia. Attesi attivisti da Genova, Bologna, Milano, dalla Lombardia e dal Nord-Est. Tanti i messaggi di solidarietà inviati al centro sociale, a partire dai colleghi dello storico Leoncavallo di Milano, sgomberato ad agosto.

Sgombero Askatasuna, oggi il corteo. Torino blindata per la manifestazione - Poche settimane fa il capo della polizia Vittorio Pisani, in visita alla sede del quotidiano La Stampa dopo l'assalto, aveva sottolineato che, con le sue cinquecento manifestazioni all'anno, Torino è ... tg24.sky.it

Torino, allarme sicurezza per il corteo Askatasuna: “Rischio scontri elevato” - Oggi la manifestazione dopo lo sgombero, il sindaco Lo Russo: “No violenza ma la strada del dialogo resta aperta” ... torino.repubblica.it

È in corso dall'alba di questo 18 dicembre 2025 un'operazione di polizia al centro sociale Askatasuna di Torino, in corso Regina Margherita 47.Si teme però possa trattarsi anche di uno sgombero ed è stato lanciato un appello a raggiungere lo spazio, come ci - facebook.com facebook

Ecco la prima del Tempo di oggi @tempoweb ASKATASUNA PACCHIA FINITA - ORA SOTTO A CHI TOCCA Editoriale - Daje Mattei, nel senso di Salvini e Piantedosi x.com

