Askatasuna scontri tra manifestanti e polizia a Torino Cariche e idranti in azione
Scontri a Torino tra antagonisti e forze dell’ordine durate il corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. Un gruppo di persone incappucciate in testa alla manifestazione ha cercato di sfondare il cordone della polizia lanciando bottiglie e oggetti. Le forze dell’ordine hanno risposto con idranti e lacrimogeni. Ci sono state cariche con manganellate da un lato e bastonate da parte dei manifestanti. I manifestanti si erano dati appuntamento alle 14.30 da Palazzo Nuovo, con un corteo che percorrerà le vie del centro. L’allerta sulla città piemontese è massima, con mezzi e uomini della polizia provenienti anche da altri comuni d’Italia. 🔗 Leggi su Open.online
