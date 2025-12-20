Askatasuna scontri a Torino tra manifestanti e polizia Video

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI -  Scontri a Torino  tra  manifestanti  e  polizia  al  corteo per l’Askatasuna, con le parti che sono venute a contatto in  corso Regina Margherita  all’altezza di via Vanchiglia, a pochi metri dall’ingresso dell’Askatasuna. I  manifestanti  hanno cercato di forzare il  cordone  composto dagli  agenti, che hanno risposto azionando l’ idrante  e lanciando  fumogeni. Cassonetti incendiati, lanci di  fumogeni,  fuochi pirotecnici  e  bottiglie  verso la  polizia. Il video degli scontri. Guerriglia urbana . Scene di guerriglia urbana  a pochi metri dal  centro città, con i  manifestanti  che si stanno ricompattando dopo gli  scontri  avvenuti in  corso Regina Margherita. 🔗 Leggi su Agi.it

askatasuna scontri a torino tra manifestanti e polizia video

© Agi.it - Askatasuna, scontri a Torino tra manifestanti e polizia (Video)

Leggi anche: Askatasuna, scontri a Torino tra manifestanti e polizia davanti al centro sociale (Video)

Leggi anche: Askatasuna, scontri a Torino tra manifestanti e polizia. La Lega, "Feccia rossa" (Video)

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Askatasuna Torino, il corteo in diretta dopo lo sgombero. I manifestanti provano a riprendersi il centro sociale. Battaglia tra idranti, lacrimogeni e 10 agenti feriti; Torino, serata di scontri davanti al centro sociale Askatasuna dopo lo sgombero: cariche e idranti; Sgombero del centro sociale Askatasuna a Torino: corteo e scontri con la polizia, dieci agenti feriti; Askatasuna, il quartiere contro lo sgombero del centro sociale.

askatasuna scontri torino manifestantiAskatasuna, scontri a Torino tra manifestanti e polizia davanti al centro sociale (video) -  Scontri a Torino tra manifestanti e polizia al corteo per l’Askatasuna, con le parti che sono venute a contatto in corso Regina Margherita all’altezza di via Vanchiglia, a pochi metri dall’ingre ... msn.com

askatasuna scontri torino manifestantiScontri a Torino tra polizia e manifestanti contro lo sgombero di Askatasuna: usati idranti e lacrimogeni - Scontro tra manifestanti e forze dell’ordine durate il corteo di protesta per lo sgombero di Askatasuna. fanpage.it

askatasuna scontri torino manifestantiSgombero Askatasuna, in corso corteo a Torino. Scontri tra manifestanti e polizia - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sgombero Askatasuna, in corso corteo a Torino. tg24.sky.it

Askatasuna Torino, corteo dopo lo sgombero: i manifestanti vogliono entrare nel centro sociale. B...

Video Askatasuna Torino, corteo dopo lo sgombero: i manifestanti vogliono entrare nel centro sociale. B...

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.