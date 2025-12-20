AGI - Scontri a Torino tra manifestanti e polizia al corteo per l’Askatasuna, con le parti che sono venute a contatto in corso Regina Margherita all’altezza di via Vanchiglia, a pochi metri dall’ingresso dell’Askatasuna. I manifestanti hanno cercato di forzare il cordone composto dagli agenti, che hanno risposto azionando l’ idrante e lanciando fumogeni. Cassonetti incendiati, lanci di fumogeni, fuochi pirotecnici e bottiglie verso la polizia. Il video degli scontri. Guerriglia urbana . Scene di guerriglia urbana a pochi metri dal centro città, con i manifestanti che si stanno ricompattando dopo gli scontri avvenuti in corso Regina Margherita. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Askatasuna, scontri a Torino tra manifestanti e polizia. La Lega, "Feccia rossa" (Video)

Leggi anche: Askatasuna, scontri a Torino tra manifestanti e polizia davanti al centro sociale (Video)

Leggi anche: Askatasuna, scontri tra manifestanti e polizia a Torino. Cariche e idranti in azione

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Askatasuna Torino, il corteo in diretta dopo lo sgombero. I manifestanti provano a riprendersi il centro sociale. Battaglia tra idranti, lacrimogeni e 10 agenti feriti; Torino, serata di scontri davanti al centro sociale Askatasuna dopo lo sgombero: cariche e idranti; Sgombero del centro sociale Askatasuna a Torino: corteo e scontri con la polizia, dieci agenti feriti; Askatasuna, il quartiere contro lo sgombero del centro sociale.

Sgombero Askatasuna, in corso corteo a Torino. Scontri tra manifestanti e polizia - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sgombero Askatasuna, in corso corteo a Torino. tg24.sky.it