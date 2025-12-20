Askatasuna scontri a Torino tra manifestanti e polizia davanti al centro sociale

AGI -  Scontri a Torino  tra  manifestanti  e  polizia  al  corteo per l’Askatasuna, con le parti che sono venute a contatto in  corso Regina Margherita  all’altezza di via Vanchiglia, a pochi metri dall’ingresso dell’Askatasuna. I  manifestanti  hanno cercato di forzare il  cordone  composto dagli  agenti, che hanno risposto azionando l’ idrante  e lanciando  fumogeni. Cassonetti incendiati, lanci di  fumogeni,  fuochi pirotecnici  e  bottiglie  verso la  polizia. Guerriglia urbana . Scene di guerriglia urbana  a pochi metri dal  centro città, con i  manifestanti  che si stanno ricompattando dopo gli  scontri  avvenuti in  corso Regina Margherita. 🔗 Leggi su Agi.it

