askatasuna scontri a torino tra manifestanti e polizia davanti al centro sociale

AGI - Scontri a Torino tra manifestanti e polizia al corteo per l’Askatasuna, con le parti che sono venute a contatto in corso Regina Margherita all’altezza di via Vanchiglia, a pochi metri dall’ingresso dell’Askatasuna. I manifestanti hanno cercato di forzare il cordone composto dagli agenti, che hanno risposto azionando l’ idrante e lanciando fumogeni. Cassonetti incendiati, lanci di fumogeni, fuochi pirotecnici e bottiglie verso la polizia. Guerriglia urbana . Scene di guerriglia urbana a pochi metri dal centro città, con i manifestanti che si stanno ricompattando dopo gli scontri avvenuti in corso Regina Margherita. 🔗 Leggi su Agi.it

