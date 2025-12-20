Askatasuna | scontri a Torino tra manifestanti e polizia 9 agenti feriti Video
A Torino, si sono verificati scontri tra manifestanti e forze dell’ordine durante un corteo per Askatasuna. L’incidente è avvenuto in corso Regina Margherita, vicino a via Vanchiglia, a poca distanza dall’ingresso dell’associazione. Durante le tensioni, nove agenti sono rimasti feriti. La situazione resta sotto osservazione mentre si cerca di ricostruire l’accaduto e ripristinare la calma.
AGI - Scontri a Torino tra manifestanti e polizia al corteo per l’Askatasuna, con le parti che sono venute a contatto in corso Regina Margherita all’altezza di via Vanchiglia, a pochi metri dall’ingresso dell’Askatasuna. I manifestanti hanno cercato di forzare il cordone composto dagli agenti, che hanno risposto azionando l’ idrante e lanciando fumogeni. Sette agenti feriti . Cassonetti incendiati, lanci di fumogeni, fuochi pirotecnici e bottiglie verso la polizia. Sono nove gli agenti rimasti feriti durante i tafferugli. Secondo fonti della Questura, i poliziotti sarebbero stati colpiti dagli oggetti lanciati in corso Regina Margherita dai manifestanti. 🔗 Leggi su Agi.it
