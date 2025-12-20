Askatasuna scatena il caos | È solo l' inizio poi gli scontri con la Polizia

' Askatasuna non si tocca, la difenderemo con la lotta"' e "Askatasuna vuol dire libertà". Sono questi alcuni degli slogan che hanno accompagnato poco fa il via del corteo promosso contro lo sgombero del centro sociale torinese. "È il momento di mandate un segnale chiaro a questo governo militare che ha paura di noi", hanno detto dal microfono. Numerose le bandiere della Palestina, del movimento No Tav ma anche di partiti politici e cartelli. E ancora: "Questa è la Torino che fa la differenza, questa è la Torino che non abbassa la testa. Oggi in piazza c'è la Torino partigiana. Questa è la forza che abbiamo nei nostri cuori e che ci porta oggi in piazza. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Torino, caos davanti ad Askatasuna: le autorità tirano fuori gli idranti. VIDEO - Momenti di tensione a Torino, dove la polizia è intervenuta con gli idranti per disperdere il presidio organizzato dai militanti davanti al centro sociale Askatasuna, sgomberato nella mattinata di ... affaritaliani.it