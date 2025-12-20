askatasuna partito il corteo a torino oltre 3mila in strada

AGI - Oltre 2mila persone si sono ritrovate davanti a Palazzo Nuovo, la facoltà di Lettere a Torino, per il corteo organizzato dopo lo sgombero del centro sociale Askatasuna. Altre mille si sono aggiunte col passare delle ore. Numerose le forze di polizia in tenuta antisommossa a presidio dei varchi d'accesso alle vie del centro città. Il corteo si sta dirigendo adesso verso il fiume Po, con le camionette della polizia che seguono passo passo i manifestanti. Il messaggio dei manifestanti. "Oggi non è un funerale, oggi dobbiamo fare vedere che siamo più di loro. Saremo sempre nelle strade, nelle scuole, nelle università, in Val di Susa, la libertà è ciò che vogliamo" è stato dichiarato dagli altoparlanti. 🔗 Leggi su Agi.it

