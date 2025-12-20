Askatasuna il fallimento di Lo Russo | il sindaco Pd insultato anche dai collettivi rossi

Povero Stefano Lo Russo. Il sindaco di Torino ha provato in ogni modo a difendere il centro sociale Askatasuna. Ieri però si è dovuto arrendersi all'evidenza, dopo che gli attivisti hanno violato il patto sottoscritto con il Comune. «Prendo atto che le condizioni per far uscire Askatasuna dall'illegalità sono venute meno perla violazione dell'ordinanza che stabiliva le modalità per regolarizzare l'occupazione» ha dichiarato l'amministratore dem, dopo aver dovuto constatare che «le forze di polizia hanno agito secondo le modalità previste dalla legge». Di conseguenza, lo sventurato si è di fatto preso del «demente» dai compagni di Rifondazione Comunista, che hanno così bollato la scelta dello sgombero. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Askatasuna, il fallimento di Lo Russo: il sindaco Pd insultato anche dai collettivi rossi Leggi anche: Askatasuna, le sconcertanti parole di Lo Russo e Pd dopo lo sgombero: bufera politica Leggi anche: Askatasuna, il corteo dopo lo sgombero all'alba del centro sociale. Lo Russo: «Rotto il patto» La diretta Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Askatasuna, il fallimento di Lo Russo: il sindaco Pd insultato anche dai collettivi rossi | .it; Askatasuna, le sconcertanti parole di Lo Russo e Pd dopo lo sgombero: bufera politica | .it; Paolo Mieli, la soffiata: Uno strano clima. Paolo Virzì..., per la Schlein è finita? | .it; Meloni, la leader del Partito Conservatore britannico la incorona: Miglior politico d'Europa | .it. Askatasuna, la giravolta del sindaco Lo Russo. Roma decide, Torino prende atto - «Il patto non si tocca» aveva detto il primo cittadino all’indomani dell’assalto alla redazione della Stampa. editorialedomani.it

Lo Russo attacca Meloni e rilancia sul futuro di Askatasuna: "Spazio sociale e pubblico". - I commercianti di Vanchiglia fanno sentire la loro voce dopo la militarizzazione del quartiere: "Siamo aperti" ... torinoggi.it

Lo Russo su Askatasuna: “Il patto sulla legalizzazione è decaduto, le condizioni non esistono più” - Per mesi aveva difeso una linea scomoda, criticata da destra e guardata con sospetto anche dentro il suo campo politico. giornalelavoce.it

Il deputato di Alleanza verdi sinistra, Marco Grimaldi ha appena raggiunto la sua Torino dopo una giornata alla Camera dei deputati. La città trasfigurata in un fronte, dopo lo sgombero del centro sociale Askatasuna. «Davanti a corso Regina stanno caricando - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.