Askatasuna e Leoncavallo | i centri sociali occupano pure i social

Il 2025 è stato l'anno della chiusura di due dei centri sociali più noti e attivi del Paese: il Leoncavallo a Milano e l'Askatasuna a Torino. Queste realtà sono salite alla ribalta del grande pubblico anche grazie ai social e alle cronache, perché fino a qualche anno fa erano realtà note a livello locale o, comunque, all'interno di quell'ambiente antagonista che li ha sempre frequentati e vissuti. I social hanno dato anche un certo appeal a questi luoghi, sono riusciti a sdoganarli oltre quei confini che sono sempre stati a delimitazione della loro sfera di influenza. Lo testimonia anche la ricerca condotta da Domenico Giordano per Arcadia sui numeri social, secondo la quale in 2 anni la parola chiave "centro sociale" ha incassato 144 mila menzioni raggiungendo un pubblico potenziale di oltre 10 milioni di utenti online. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

