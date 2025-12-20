Askatasuna e il sindaco Lo Russo chi dei due ha davvero sbagliato piano?

Lo vicenda dello sgombero di Askatasuna a Torino pres. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Askatasuna e il sindaco Lo Russo, chi dei due ha davvero sbagliato piano? Leggi anche: Askatasuna, il fallimento di Lo Russo: il sindaco Pd insultato anche dai collettivi rossi Leggi anche: Sgomberato Askatasuna, Lo Russo interrompe il patto con gli antagonisti: “La prefettura ci ha avvisati oggi delle violazioni" Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Askatasuna, la giravolta del sindaco Lo Russo. Roma decide, Torino prende atto; Fine del patto con Askatasuna: la sinistra si divide, la destra festeggia. M5S: “Lo Russo si dimetta”; La polizia sgombera Askatasuna. Si rompe il patto con il Comune; Askatasuna sgomberato, la sconfitta del sindaco Lo Russo che scinde il «patto» con gli attivisti. Esultano Fratelli d'Italia e Salvini. Il Pd: «E Casa Pound?». Askatasuna e il sindaco Lo Russo, chi dei due ha davvero sbagliato piano? - Prima si è pensato di poter “normalizzare” un centro sociale che fa dell’illegalità una teoria e della violenza una pratica, trasformandolo per delibera in “bene comune”. ilfoglio.it

