Askatasuna al via la manifestazione contro lo sgombero del centro sociale di Torino – La diretta

Al via la manifestazione contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna a Torino: circa un migliaio le persone già presenti poco fuori da Palazzo Nuovo. Nel corso dei primi interventi, gli attivisti hanno annunciato che il 17 gennaio sarà indetta una assemblea nazionale nel capoluogo piemontese in vista di un corteo il 31 gennaio. Ingenti le misure di sicurezza con le forze dell’ordine schierate in strada: al momento la protesta si sta svolgendo senza problemi. I manifestanti, inoltre, hanno ricordato l’imam Mohamed Shahin e la sua vicenda, al centro anche di una recente polemica politica. Manifestazione a Torino contro lo sgombero dell'Askatasuna – La diretta Inizio diretta: 201225 15:00 Fine diretta: 201225 20:00 15:35 201225 Bambini e famiglie in testa al corteo pro Askatasuna Diverse famiglie e molti bambini sono in testa al corteo che ha preso il via da Palazzo Nuovo a Torino contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. 🔗 Leggi su Lapresse.it

