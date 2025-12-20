Askatasuna al via il corteo a Torino | il centro è blindato si temono scontri
"Lo sgombero di Askatasuna è un attacco a Torino, alla legittimità di protestare e al dissenso", hanno spiegato i militanti, in buona parte accorsi anche da altre città di Italia per mostrare la loro vicinanza alla causa. Secondo gli organizzatori hanno preso parte alla manifestazione almeno 10mila persone, mentre per la Questura si contano 3mila presenze. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: Askatasuna, Zangrillo spara a zero: “Un centro culturale? Solo balle”. Torino blindata per il corteo
Leggi anche: Sgombero del centro sociale Askatasuna: tensioni con la polizia al corteo di protesta di Torino
Askatasuna Torino, il corteo in diretta dopo lo sgombero. I manifestanti provano a riprendersi il centro sociale. Battaglia tra idranti, lacrimogeni e 10 agenti feriti; Sigilli al centro sociale Askatasuna, tafferugli al corteo serale; Askatasuna, corteo dopo lo sgombero: 10 poliziotti feriti. Il sindaco: “Patto decaduto” | Live; Askatasuna, prima l’irruzione, poi gli idranti e infine i manganelli.
Askatasuna, al via la manifestazione contro lo sgombero del centro sociale di Torino – La diretta - Al via la manifestazione contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna a Torino: circa un migliaio le persone già presenti poco fuori da Palazzo Nuovo. msn.com
Manifestazione a Torino a sostegno del centro sociale Askatasuna - Torino si mobilita in difesa del centro sociale Askatasuna dopo il suo sgombero, con un corteo che ha visto la partecipazione di oltre duemila persone. notizie.it
Askatasuna, corteo a Torino contro lo sgombero: "Guai a chi ci tocca" - LIVEBLOG - Spunta la scritta contro l'assessore alle politiche sociali: 'Marrone datte fuoco'. ansa.it
Local Team. . LIVE Sgombero Askatasuna. Nuovo corteo a Torino. Allerta ordine pubblico - facebook.com facebook
A #Torino attesi migliaia di attivisti per la manifestazione contro lo sgombero del centro sociale occupato #Askatasuna. Il corteo partirà alle 14.30 da Palazzo Nuovo. Pronti per essere schierati 500 agenti: nel video di @ClaudioVigolo la colonna della Polizia x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.