"Lo sgombero di Askatasuna è un attacco a Torino, alla legittimità di protestare e al dissenso", hanno spiegato i militanti, in buona parte accorsi anche da altre città di Italia per mostrare la loro vicinanza alla causa. Secondo gli organizzatori hanno preso parte alla manifestazione almeno 10mila persone, mentre per la Questura si contano 3mila presenze. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Askatasuna, al via il corteo a Torino: il centro è blindato, si temono scontri

