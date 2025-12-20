È finito in guerriglia urbana il corteo che oggi a Torino è partito davanti alla sede universitaria di Palazzo Nuovo per protestare contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna, avvenuto l'altro giorno. Un primo bilancio parla di nove agenti di polizia rimasti feriti per il lancio di oggetti contundenti, fra cui grosse pietre e petardi: le loro condizioni non sono gravi e al momento sono in ospedale per ricevere le cure dei sanitari. Poco fa è arrivata la reazione del sindaco di Torino, Stefano Lo Russo: "Desideriamo condannare con fermezza gli episodi di violenza che si sono verificati durante il corteo, esprimendo solidarietà e vicinanza alle forze dell'ordine coinvolte nei disordini, chiamate a operare in un contesto molto complesso e delicato, ai commercianti e a tutte le cittadine e i cittadini che hanno vissuto disagi, peraltro a pochi giorni dal Natale". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Askatasuna, 9 poliziotti feriti. Gli Antifa non demordono: marcia a Capodanno

