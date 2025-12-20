Askatasuna 7 agenti feriti durante gli scontri | il 31 dicembre un nuovo corteo per il centro sociale
“La casa dell’Askatasuna sono le strade, le lotte. Chi alza la testa e la voce fa paura, ma noi non abbiamo paura di fare paura“, hanno dichiarato ai megafoni gli antagonisti, spiegando di non volersi arrendere alle richieste del governo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: Corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna, tensione a Torino. Scontri tra manifestanti e polizia: sette agenti feriti
Leggi anche: Scontri a Torino contro lo sgombero di Askatasuna: sette poliziotti feriti durante il corteo
Sgombero del centro sociale Askatasuna a Torino: corteo e scontri con la polizia, dieci agenti feriti; Torino, scontri al corteo Askatasuna: idranti in azione e lancio di lacrimogeni; Askatasuna Torino, il corteo in diretta dopo lo sgombero. I manifestanti provano a riprendersi il centro sociale. Battaglia tra idranti, lacrimogeni e 10 agenti feriti; Tassa Askatasuna. Le devastazioni e gli agenti feriti ci costano 7 milioni.
Askatasuna, scontri a Torino tra manifestanti e polizia (video) - Scontri a Torino tra manifestanti e polizia al corteo per l’Askatasuna, con le parti che sono venute a contatto in corso Regina Margherita all’altezza di via Vanchiglia, a pochi metri dall’ingre ... msn.com
Scontri al corteo in centro a Torino dopo lo sgombero di Askatasuna: sette agenti feriti - Manifestazione con almeno 5mila persone tra antagonisti, residenti e famiglie: tensioni a Vanchiglia, lanci di oggetti, cassonetti incendiati e cariche dei ... msn.com
Scontri a Torino contro lo sgombero di Askatasuna: sette poliziotti feriti durante il corteo - A quanto si apprende dalla questura torinese i feriti, poliziotti dei reparti mobili, sono stati colpiti da oggetti contundenti. msn.com
Guerriglia in corso Regina Margherita a Torino nel pomeriggio di sabato 20 dicembre. Dopo il tentativo del corteo a sostegno dell'Askatasuna di sfondare il cordone di polizia e i primi scontri tra antagonisti e agenti, la situazione è degenerata. - facebook.com facebook
Corteo a sostegno dell'Askatasuna. Dopo i primi scontri tra antagonisti e polizia, inizia la guerriglia in corso Regina Margherita. Alcuni militanti hanno usato degli estintori per affrontare gli agenti. Portati in mezzo alla strada alcuni cassonetti dell'immondizia. x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.