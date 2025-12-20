Asfaltatura di via Braccia di San Francesco | dopo Natale via ai lavori
Riqualificazione di via Braccia di San Francesco fino a via San Bonaventura, approvato il progetto esecutivo. I lavori inizieranno subito dopo le festività natalizie e procederanno spediti fino a conclusione dell'intervento. “È stato finalmente approvato il progetto esecutivo di un intervento che. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
