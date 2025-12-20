Ascolti tv venerdì 19 dicembre | The Voice Senior al 22,7% vola anche La Ruota della Fortuna
I dati sugli ascolti tv di ieri 19 dicembre riportano buoni numeri anche per i rigori della partita di Supercoppa italiana con un 26% di share. Per l'access prime time Scotti torna in testa a De Martino. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: Ascolti TV 19 dicembre, chi ha vinto tra The Voice Senior e Io sono Farah: i dati di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna
Leggi anche: Ascolti tv 28 novembre 2025: The Voice Senior (22.5%), Tradimento (15.3%), Affari Tuoi (22.2%), La Ruota della Fortuna (26.7%) | Dati Auditel
Ascolti tv venerdì 19 dicembre | The Voice Senior Io sono Farah Bologna-Inter; Programmi TV del pomeriggio di oggi | venerdì 19 dicembre 2025.
Ascolti tv ieri venerdì 19 dicembre chi ha vinto tra The Voice Senior, Io sono Farah, Quarto grado, Supercoppa - Ascolti tv venerdì 19 dicembre 2025, sfida Auditel in 1^ serata con The Voice Senior contro Io sono Farah, Quarto Grado di Nuzzi e Supercoppa Italiana. virgilio.it
Ascolti TV di venerdì 19 dicembre 2025 - Ecco di seguito vediamo gli ascolti TV delle prime serate di ieri dei principali canali televisivi nazionali Rai Mediaset LA7 tv8 e Nove. mondotv24.it
Ascolti TV 19 dicembre, chi ha vinto tra The Voice Senior e Io sono Farah: i dati di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna - I dati Auditel di Rai1 con The Voice Senior, Canale 5 con Io sono Farah e la sfida nell'access prime time tra Affari ... fanpage.it
VENERDI della terza settimana di Avvento INTRODUZIONE Mentre tracci sul tuo corpo il segno della croce, dici: Signore, apri le mie labbra e la mia bocca canterà la tua lode Dio, fa’ attento il mio orecchio perché ascolti la tua parola. Ora prega il salmo - facebook.com facebook
singoli e collaborazioni hanno registrato nella giornata di venerdì 139.536 ascolti totali (+5,57%) — “Rituali” ha registrato l'incremento più alto (+29,93%) x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.