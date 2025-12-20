Ascolti TV | Venerdì 19 Dicembre 2025
Nella serata di ieri, venerdì 19 dicembre 2025, su Rai1 The Voice Senior ( ha vinto Francesco De Siena ) ha interessato.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Io Sono Farah ha conquistato.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Mulan intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Supercoppa Italiana Live incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Pupi Avati – Che Cinema la Vita! segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza.000 spettatori (%). Su La7 Propaganda Live Best raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 Skyfall ottiene.000 spettatori (%). 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Leggi anche: Ascolti tv venerdì 19 dicembre: The Voice Senior, Io sono Farah, Bologna-Inter
Leggi anche: Ascolti TV | Venerdì 5 Dicembre 2025
Ascolti tv venerdì 19 dicembre | The Voice Senior Io sono Farah Bologna-Inter; Programmi TV del pomeriggio di oggi | venerdì 19 dicembre 2025.
Ascolti TV 19 dicembre, chi ha vinto tra The Voice Senior e Io sono Farah: i dati di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna - I dati Auditel di Rai1 con The Voice Senior, Canale 5 con Io sono Farah e la sfida nell'access prime time tra Affari ... fanpage.it
Ascolti tv 19 dicembre 2025: The Voice Senior, Io sono Farah...0Ascolti tv 19 dicembre 2025: The Voice Senior, Io sono Farah...0 - “The Voice Senior” vs “Io sono Farah" seguita da "La notte nel cuore". superguidatv.it
Ascolti tv, Gruber vola, Otto e Mezzo ingrana la quinta. La Ruota della Fortuna spietata (e Affari Tuoi cala). Amadeus batte Bastianich - I trend Auditel - Nella puntata precedente Gerry Scotti aveva intrattenuto 5. affaritaliani.it
Le 10 nuove serie TV più attese di dicembre 2025 (secondo dati reali)
VENERDI della terza settimana di Avvento INTRODUZIONE Mentre tracci sul tuo corpo il segno della croce, dici: Signore, apri le mie labbra e la mia bocca canterà la tua lode Dio, fa’ attento il mio orecchio perché ascolti la tua parola. Ora prega il salmo - facebook.com facebook
singoli e collaborazioni hanno registrato nella giornata di venerdì 139.536 ascolti totali (+5,57%) — “Rituali” ha registrato l'incremento più alto (+29,93%) x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.