Ascolti TV | Venerdì 19 Dicembre 2025 La finale di The Voice Senior al 22.7% Io Sono Farah + La Notte nel Cuore 14.7% Bologna-Inter di Supercoppa al 18.6%

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di ieri, venerdì 19 dicembre 2025, su Rai1 The Voice Senior  ( ha vinto Francesco De Siena ) ha interessato 3.036.000 spettatori pari al 22.7% di share. Su Canale5  Io Sono Farah ha conquistato 1.911.000 spettatori con uno share del 14.7%. Su Rai2  Mulan  intrattiene 947.000 spettatori pari al 5.6%. Su Italia1  Supercoppa Italiana Live  incolla davanti al video 1.222.000 spettatori con il 7.7%. Su Rai3  Pupi Avati – Che Cinema la Vita!  segna 249.000 spettatori (1.4%). Su Rete4  Quarto Grado  totalizza 1.138.000 spettatori (8.8%). Su La7  Propaganda Live Best raggiunge 396.000 spettatori e il 3%. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

ascolti tv venerd236 19 dicembre 2025 la finale di the voice senior al 227 io sono farah la notte nel cuore 147 bologna inter di supercoppa al 186

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Venerdì 19 Dicembre 2025. La finale di The Voice Senior al 22.7%, Io Sono Farah + La Notte nel Cuore 14.7%. Bologna-Inter di Supercoppa al 18.6%

Leggi anche: Ascolti TV | Venerdì 19 Dicembre 2025. La finale di The Voice Senior al 22.7%, cresce Io Sono Farah (14.7%). Bologna-Inter di Supercoppa al 18.6%

Leggi anche: ASCOLTI TV 19 DICEMBRE 2025: LA FINALE DI THE VOICE SENIOR, IO SONO FARAH, LA SUPERCOPPA BOLOGNA-INTER

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Ascolti tv venerdì 19 dicembre | The Voice Senior Io sono Farah Bologna-Inter; Programmi TV del pomeriggio di oggi | venerdì 19 dicembre 2025.

ascolti tv venerd236 19Ascolti TV 19 dicembre, chi ha vinto tra The Voice Senior e Io sono Farah: i dati di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna - I dati Auditel di Rai1 con The Voice Senior, Canale 5 con Io sono Farah e la sfida nell'access prime time tra Affari ... fanpage.it

Ascolti TV | Venerdì 19 Dicembre 2025 - Venerdì 19 dicembre 2025 si è confermata una serata televisiva molto competitiva, con Rai1 e Canale5 in prima linea per conquistare gli spettatori. quilink.it

Ascolti tv, Gruber vola, Otto e Mezzo ingrana la quinta. La Ruota della Fortuna spietata (e Affari Tuoi cala). Amadeus batte Bastianich - I trend Auditel - Nella puntata precedente Gerry Scotti aveva intrattenuto 5. affaritaliani.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.