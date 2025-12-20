Ascolti TV | Venerdì 19 Dicembre 2025 La finale di The Voice Senior al 22.7% Io Sono Farah + La Notte nel Cuore 14.7% Bologna-Inter di Supercoppa al 18.6%

Nella serata di ieri, venerdì 19 dicembre 2025, su Rai1 The Voice Senior ( ha vinto Francesco De Siena ) ha interessato 3.036.000 spettatori pari al 22.7% di share. Su Canale5 Io Sono Farah ha conquistato 1.911.000 spettatori con uno share del 14.7%. Su Rai2 Mulan intrattiene 947.000 spettatori pari al 5.6%. Su Italia1 Supercoppa Italiana Live incolla davanti al video 1.222.000 spettatori con il 7.7%. Su Rai3 Pupi Avati – Che Cinema la Vita! segna 249.000 spettatori (1.4%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza 1.138.000 spettatori (8.8%). Su La7 Propaganda Live Best raggiunge 396.000 spettatori e il 3%. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

