Ascolti TV | Venerdì 19 Dicembre 2025 La finale di The Voice Senior al 22.7% cresce Io Sono Farah 14.7% Bologna-Inter di Supercoppa al 18.6%

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di ieri, venerdì 19 dicembre 2025, su Rai1 The Voice Senior  ( ha vinto Francesco De Siena ) ha interessato 3.036.000 spettatori pari al 22.7% di share. Su Canale5  Io Sono Farah ha conquistato 1.911.000 spettatori con uno share del 14.7%. Su Rai2  Mulan  intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1  Supercoppa Italiana Live  incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3  Pupi Avati – Che Cinema la Vita!  segna.000 spettatori (%). Su Rete4  Quarto Grado  totalizza.000 spettatori (%). Su La7  Propaganda Live Best raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8  Skyfall  ottiene. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

ascolti tv venerd236 19 dicembre 2025 la finale di the voice senior al 227 cresce io sono farah 147 bologna inter di supercoppa al 186

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Venerdì 19 Dicembre 2025. La finale di The Voice Senior al 22.7%, cresce Io Sono Farah (14.7%). Bologna-Inter di Supercoppa al 18.6%

Leggi anche: ASCOLTI TV 19 DICEMBRE 2025: LA FINALE DI THE VOICE SENIOR, IO SONO FARAH, LA SUPERCOPPA BOLOGNA-INTER

Leggi anche: Ascolti tv venerdì 19 dicembre: The Voice Senior, Io sono Farah, Bologna-Inter

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ascolti tv venerdì 19 dicembre | The Voice Senior Io sono Farah Bologna-Inter; Programmi TV del pomeriggio di oggi | venerdì 19 dicembre 2025.

Ascolti tv 19 novembre: chi ha vinto tra Insieme e Il commissario Montalbano, la sfida tra Scotti e De Martino - Su Canale 5 in onda la prima serata di Insieme, lo show condotto da Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada. fanpage.it

Ascolti tv, Gruber vola, Otto e Mezzo ingrana la quinta. La Ruota della Fortuna spietata (e Affari Tuoi cala). Amadeus batte Bastianich - I trend Auditel - Nella puntata precedente Gerry Scotti aveva intrattenuto 5. affaritaliani.it

Ascolti tv, Gigi e Vanessa frenano Montalbano. La Corrida di Amadeus crolla. Cazzullo cresce con D'Annunzio. E Sciarelli... - Trend Auditel - Gigi e Vanessa Insieme con Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada esordisce su Canale 5 al primo posto negli ascolti tv con 2. affaritaliani.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.