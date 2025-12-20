Nella serata di venerdì 19 dicembre 2025, Rai1 ha registrato un buon ritorno di pubblico con The Voice Senior, conclusosi con la vittoria di Francesco De Siena e 3 milioni di spettatori. Tra gli eventi televisivi, la partita Bologna-Inter ha registrato un incremento di ascolti superiore a tutti, con circa 130.000 spettatori in più rispetto alla media. Ascolti TV Total Audience Venerdì 19 Dicembre: Bologna-Inter cresce più di tutti (+130K).

Nella serata di venerdì 19 dicembre 2025, Rai1 ha dominato il prime time con The Voice Senior, vinto da Francesco De Siena, che ha totalizzato 3.054.000 spettatori pari al 22,69% di share dalle 22:01 alle 00:28, dopo la presentazione di 16 minuti (2.864.000 – 14,25%). Su Canale5, Io Sono Farah + La Notte nel Cuore ha conquistato 1.929.000 spettatori (14,77% di share) dalle 22:05 alle 00:34, mentre su Rai2 il film Mulan ha intrattenuto 953.000 spettatori (5,54%). Italia1 con la Supercoppa Italiana Live ha registrato 1.240.000 spettatori (7,79%) dalle 22:17 alle 23:11, e Rai3 con Pupi Avati – Che Cinema la Vita! ha raccolto 251. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

