La serata televisiva del venerdì ha un’unica protagonista, Antonella Clerici, che su Rai 1 ha condotto The Voice Senior, mentre Canale 5 ha mandato in onda una puntata di Io sono Farah. Il Natale si avvicina e anche The Voice Senior è giunto al gran finale. Venerdì 19 dicembre, Antonella Clerici ha condotto l’ultima puntata su Rai 1. Su Canale 5 Farah e Tahir sono pronti a sposarsi alla tenuta degli Akingi, ma mentre stanno per firmare l’atto di matrimonio, gli uomini di Orhan sferrano il loro attacco. Su Rete 4 a Quarto Grado si è parlato dell’omicidio di Chiara Poggi. Mentre su Italia 1 è andata in onda la partita di Supercoppa Bologna-Inter. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ascolti tv del 19 dicembre, Antonella Clerici contro Io sono Farah. Gerry Scotti cerca il riscatto

