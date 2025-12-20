Ascolti TV 19 dicembre chi ha vinto tra The Voice Senior e Io sono Farah | i dati di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna
Gli ascolti tv di venerdì 19 dicembre. I dati Auditel di Rai1 con The Voice Senior, Canale 5 con Io sono Farah e la sfida nell'access prime time tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Ascolti TV 12 dicembre: chi ha vinto tra The Voice Senior e Io sono Farah, Affari tuoi sfida La ruota della fortuna
Leggi anche: Ascolti tv 19 dicembre 2025: The Voice Senior, Io sono Farah – La notte nel cuore, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel
Stasera in tv (19 dicembre), Antonella Clerici guida The Voice Senior contro la sfida Bologna-Inter; Ascolti tv ieri giovedì 18 dicembre chi ha vinto tra Un Professore, Grande Fratello, Supercoppa e Ore 14; Pagelle ascolti tv giovedì 18 dicembre: Un Professore 3 (21.8%) batte la finale del Grande Fratello (14.3%), la Supercoppa Italiana si...; Ascolti tv, testa a testa tra 'Affari tuoi' e 'La Ruota della Fortuna': chi vince per un soffio.
Ascolti TV 19 dicembre, chi ha vinto tra The Voice Senior e Io sono Farah: i dati di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna - I dati Auditel di Rai1 con The Voice Senior, Canale 5 con Io sono Farah e la sfida nell'access prime time tra Affari ... fanpage.it
Ascolti tv 19 dicembre 2025: The Voice Senior, Io sono Farah...0Ascolti tv 19 dicembre 2025: The Voice Senior, Io sono Farah...0 - “The Voice Senior” vs “Io sono Farah" seguita da "La notte nel cuore". superguidatv.it
Ascolti tv ieri 19 dicembre 2025: share tv e dati Auditel - Ascolti tv ieri 19 dicembre 2025: i dati sugli ascolti della prima serata di venerdì 19 dicembre 2025. mam-e.it
Gli ascolti delle reti #Mediaset di giovedì 18 dicembre: x.com
Ascolti TV, chi ha vinto la sfida di giovedì 18 dicembre 2025: i dati Auditel - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.