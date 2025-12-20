ASCOLTI TV 19 DICEMBRE 2025 • VENERDÌ •. Gli ascolti tv di venerdì 19 dicembre 2025 con la finalissima di “The Voice Senior” ed un nuovo episodio de “Io Sono Farah”. Ecco i dati di ieri. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x UnoMattina News – x + x Tg1 – x UnoMattina – x Storie Italiane – x Storie Italiane – x É Sempre Mezzogiorno! – x Tg1 – x Tg1 Economia – x Telethon Show – x La Volta Buona – non in onda Tg1 – x Il Paradiso delle Signore – x Tg1 Speciale – x Aspettando L’Eredità – x L’Eredità – x L’Eredità – x Tg1 – x Cinque Minuti – x Affari Tuoi – x The Voice Senior – x x TC – x G – x O – x The Voice Senior – x Tv7 + Telethon Show – x + x Prima Pagina Tg5 – x Tg5 – x Mattino 5 – x + x Forum – x Tg5 – x Beautiful – x Io sono Farah – x Forbidden Fruit – x Uomini e Donne – x + x La Forza di Una Donna – x Amici di Maria De Filippi – x Dentro La Notizia – x Dentro La Notizia: Le Voci – x La Forza di Una Donna – x Caduta Libera – x Caduta Libera – x Tg5 – x Gira La Ruota – x La Ruota della Fortuna – x Io Sono Farah – x TC – x G – x O – x Io Sono Farah – x La Notte nel Cuore + Tg5 – x + x Un Ciclone in Convento – x La Porta Magica – x Tg2 – x Radio2 Social Club – x Tg2 Italia Europa – x Tg Sport – x Sci Alpino – x Tg2 – x Tg2 Eat Parade – x Tg2 Sì Viaggiare – x Ore 14 – x BellaMa’ – x + x La Porta Magica – x Tg Sport – x Telethon Show – x Tg2 – x Tg2 Post – x Mulan – x Mulan – x The Princess – x Magnum P. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - ASCOLTI TV 19 DICEMBRE 2025: LA FINALE DI THE VOICE SENIOR, IO SONO FARAH, LA SUPERCOPPA BOLOGNA-INTER

Leggi anche: Ascolti tv venerdì 19 dicembre: The Voice Senior, Io sono Farah, Bologna-Inter

Leggi anche: Ascolti tv 19 dicembre 2025: The Voice Senior, Io sono Farah – La notte nel cuore, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Stasera in tv (19 dicembre), Antonella Clerici guida The Voice Senior contro la sfida Bologna-Inter; Ascolti tv ieri giovedì 18 dicembre chi ha vinto tra Un Professore, Grande Fratello, Supercoppa e Ore 14; Pagelle ascolti tv giovedì 18 dicembre: Un Professore 3 (21.8%) batte la finale del Grande Fratello (14.3%), la Supercoppa Italiana si...; Ascolti tv, testa a testa tra 'Affari tuoi' e 'La Ruota della Fortuna': chi vince per un soffio.

Ascolti tv 19 dicembre 2025: The Voice Senior, Io sono Farah...0Ascolti tv 19 dicembre 2025: The Voice Senior, Io sono Farah...0 - “The Voice Senior” vs “Io sono Farah" seguita da "La notte nel cuore". superguidatv.it