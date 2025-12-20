Arte pubblica in Valdichiana Due nuove installazioni
Prosegue il progetto di Arte Pubblica in Valdichiana elaborato dall’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese, curata da Carolin Angerbauer per Culturing e Gian Guido Grassi per Start Attitude, per Valdichiana 2025 – Capitale Toscana della Cultura. Dopo Sinalunga, Comune che accoglie e custodisce l’opera Sinalunga01 di Moneyless, realizzata sulla facciata del palazzetto dello sport, anche Montepulciano e Chiusi sono pronti a presentare le proprie opere. Arte Pubblica in Valdichiana è un progetto organico e strutturato che coinvolge i dieci Comuni dell’area attraverso la realizzazione di dieci interventi di arte pubblica – tra street art, installazioni site specific e sculture – pensati per valorizzare spazi urbani e paesaggi del quotidiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: ’Artisti per Frescobaldi’. Due nuove installazioni a CastelGiocondo
Leggi anche: Vegini: “Christmas Design? Installazioni d’arte per mettere in luce la partecipazione”
Arte pubblica in Valdichiana. Due nuove installazioni.
Arte pubblica in Valdichiana. Due nuove installazioni - Prosegue il progetto di Arte Pubblica in Valdichiana elaborato dall’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese, curata da Carolin Angerbauer ... msn.com
Arte pubblica in Valdichiana. Inaugurato il primo murale. Impianto sportivo cambia volto - Nelle prossime settimane sculture e installazioni negli altri comuni . lanazione.it
Nova Gorica–Gorizia: mostre, arte pubblica e nuovi spazi culturali verso il 2026 ift.tt/6rAO81t x.com
Inaugurazione di un’opera di arte pubblica Sul muro della scuola Crespi-Pavoni si raffigura il progetto dedicato agli 80 anni della Liberazione dal nazifascismo e alla Pace, che ha come protagonisti i ragazzi e le ragazze della scuola secondaria di primo grado - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.