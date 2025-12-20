Arte pubblica in Valdichiana Due nuove installazioni

Prosegue il progetto di Arte Pubblica in Valdichiana elaborato dall’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese, curata da Carolin Angerbauer per Culturing e Gian Guido Grassi per Start Attitude, per Valdichiana 2025 – Capitale Toscana della Cultura. Dopo Sinalunga, Comune che accoglie e custodisce l’opera Sinalunga01 di Moneyless, realizzata sulla facciata del palazzetto dello sport, anche Montepulciano e Chiusi sono pronti a presentare le proprie opere. Arte Pubblica in Valdichiana è un progetto organico e strutturato che coinvolge i dieci Comuni dell’area attraverso la realizzazione di dieci interventi di arte pubblica – tra street art, installazioni site specific e sculture – pensati per valorizzare spazi urbani e paesaggi del quotidiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

