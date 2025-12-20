arte e pittura alle 5 terre

Anche il Natale nel segno della cultura: questo pomeriggio a partire dalle 17.30, il Comune di Riomaggiore chiuderà l’anno prima delle festività ponendo l’accento su quella che considera la chiave per la lettura del territorio e per aprire le porte del futuro. Nel castello, sede ormai consolidata di tanti eventi, la comunità del borgo si scambierà gli auguri e si ritroverà per un momento di condivisione. In questo contesto s’inserisce la presentazione del libro ’Artisti alle Cinque Terre’, di Emanuela Cavallo e Marco Ferrari (Laterza), che ricostruisce il rapporto tra artisti - da Birolli a Discovolo e Caselli - e territorio e dà il la alla volontà di tutelare il territorio guardando alla sua valorizzazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

