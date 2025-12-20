Sotto l’albero di Natale biancazzurro c’è un nuovo regalo: la semifinale di Coppa Italia. L’Ars et Labor batte – non senza fatica – il Pietracuta nell’ultimo match dell’anno solare e conquista il passaggio del turno. Dopo il vantaggio dei padroni di casa con un incredibile autogol di Iglio, i. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - Ars et Labor, regalo di Natale: Pietracuta rimontato (1-2), è semifinale di Coppa Italia - VIDEO

Leggi anche: Pietracuta-Ars et Labor 1-2: rimonta completata, poi Chazarreta sfiora il tris - DIRETTA e VIDEO

Leggi anche: Ars et Labor in affanno fin dal primo minuto, il Pietracuta sovrasta e vince

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

'Ars et Labor ability', al via un progetto inclusivo per diffondere pratica e passione del calcio; Carbonaro evita il crollo all’Ars et Labor. Deludente pari a Faenza; SPAL E FERRARA BASKET AL SANT’ANNA PER LA CONSEGNA DEI GIOCHI DI “PORTA UN REGALO, DONA UN SORRISO”; Le delegazioni di SPAL e Ferrara Basket hanno consegnato i doni di Natale ai piccoli pazienti dell'ospedale.

Le delegazioni di SPAL e Ferrara Basket hanno consegnato i doni di Natale ai piccoli pazienti dell’ospedale - Nella mattinata di mercoledì 17 dicembre una rappresentanza di giocatori e staff di SPAL (formalmente Ars et Labor Ferrara) e Ferrara Basket, insieme alle rispettive dirigenze, si è recata all'ospedal ... lospallino.com