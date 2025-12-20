Ars et Labor regalo di Natale | Pietracuta rimontato 1-2 è semifinale di Coppa Italia - VIDEO
Sotto l’albero di Natale biancazzurro c’è un nuovo regalo: la semifinale di Coppa Italia. L’Ars et Labor batte – non senza fatica – il Pietracuta nell’ultimo match dell’anno solare e conquista il passaggio del turno. Dopo il vantaggio dei padroni di casa con un incredibile autogol di Iglio, i. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Leggi anche: Pietracuta-Ars et Labor 1-2: rimonta completata, poi Chazarreta sfiora il tris - DIRETTA e VIDEO
Leggi anche: Ars et Labor in affanno fin dal primo minuto, il Pietracuta sovrasta e vince
'Ars et Labor ability', al via un progetto inclusivo per diffondere pratica e passione del calcio; Carbonaro evita il crollo all'Ars et Labor. Deludente pari a Faenza
Le delegazioni di SPAL e Ferrara Basket hanno consegnato i doni di Natale ai piccoli pazienti dell’ospedale - Nella mattinata di mercoledì 17 dicembre una rappresentanza di giocatori e staff di SPAL (formalmente Ars et Labor Ferrara) e Ferrara Basket, insieme alle rispettive dirigenze, si è recata all'ospedal ... lospallino.com
Raccolta di doni e giocattoli per i bambini del reparto di oncologia pediatrica. "Porta un regalo con l’Associazione Giulia» - Il nuovissimo negozio spallino – denominato Ars et Labor – Erreà ... msn.com
L’iniziativa ’Giocattolo sospeso’ con l’Associazione Giulia. Adamant e Spal in visita ai bambini di Cona - Nella mattinata di ieri una rappresentanza di giocatori e staff di Adamant Ferrara Basket e Ars et Labor Ferrara, ... msn.com
