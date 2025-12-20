Arrivano fondi per 243 famiglie e 30 negozi.

Tante famiglie hanno aderito al progetto Lira 2025 con il quale il Comune offre alle persone in difficoltà buoni per fare qualche regalo in più a Natale. All’iniziativa hanno aderito 243 famiglie e 30 piccoli negozi di vicinato che hanno accettato di ritirare i buoni. "Il bando legato alla lira di Bibbiena, per il quinto anno consecutivo, continua a dare risultati che ci rendono orgogliosi – dice il sindaco Filippo Vagnoli (nella foto) – per quello che, per il quinto anno, si conferma uno dei progetti per il sociale più apprezzati dalla popolazione". Il progetto di moneta digitale interna al comune di Bibbiena è partito alla fine novembre con un bando rivolto sia alle famiglie con basso reddito, sia ai negozi di vicinato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

