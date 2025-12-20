Arriva la Carta Argento | 3.600 euro per sostenere gli anziani contro il caro vita

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una card da 3.600 euro per acquistare beni di prima necessità. È questa la novità approvata dalla Giunta provinciale che introduce la Carta Argento Trentino, un nuovo strumento di sostegno economico dedicato alle persone con 65 anni o più che già beneficiano della quota A dell’Assegno Unico. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

arriva la carta argento 3600 euro per sostenere gli anziani contro il caro vita

© Trentotoday.it - Arriva la Carta Argento: 3.600 euro per sostenere gli anziani contro il caro vita

Leggi anche: A Como la scelta rivoluzionaria contro il caro vita: la pizzeria che riporta la margherita a 8 euro

Leggi anche: Caro-stanze: singole oltre 600 euro, tra rincari e truffe digitali

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

In arrivo la Carta Argento, 3.600 euro per anziani trentini a basso reddito.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.