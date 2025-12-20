Arriva la Carta Argento | 3.600 euro per sostenere gli anziani contro il caro vita

20 dic 2025

Arriva la Carta Argento: 3.600 euro per sostenere gli anziani contro il caro vita Una card da 3.600 euro per acquistare beni di prima necessità. È questa la novità approvata dalla Giunta provinciale che introduce la Carta Argento Trentino, un nuovo strumento di sostegno economico dedicato alle persone con 65 anni o più che già beneficiano della quota A dell’Assegno Unico. La misura mira a offrire un aiuto concreto alle fasce più vulnerabili della popolazione.

