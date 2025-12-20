Arriva il maxi emendamento del governo alla manovra Pensioni e aiuti alle imprese | le novità
Il vertice di governo ha appianato le divergenze e ha compattato la maggioranza dopo le tensioni. I leader riuniti a Palazzo Chigi hanno raggiunto un accordo e hanno confermato l'unità di intenti, tanto che questa mattina è arrivato in Commissione Bilancio del Senato il nuovo maxi emendamento annunciato ieri dall'esecutivo. Il testo contiene le misure per le imprese, che in un primo momento sarebbero dovute confluire in un decreto a parte. Nel provvedimento vengono confermate le risorse per le imprese, con il rifinanziamento della Zona economica speciale (Zes) e del credito d'imposta; per le coperture l'intervento sull'acconto dell’85% del contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Maxi-emendamento alla Manovra: le novità dal Tfr dei giovani alle pensioni, l'uscita si allontana per chi lascia prima il lavoro
Leggi anche: Manovra, stretta sulle pensioni nel maxi-emendamento del Governo
Manovra 2026, riscritto il maxi-emendamento sulle imprese. Le ultime novità; Manovra, ecco le novità del del maxi-emendamento del governo da 3,5 miliardi. Stretta sulle pensioni anticipate: fino a sei mesi in più a lavoro; Manovra 2026, il Governo riscrive testo con un maxi-emendamento da un miliardo: bonus libri per le scuole superiori per famiglie con ISEE fino a 30mila euro; Manovra, slitta il via libera. Nuovo emendamento per ripescare la riforma del Tfr.
Arriva il maxi emendamento del governo alla manovra. Pensioni e aiuti alle imprese: le novità - Zes, credito d'imposta, Piano Casa, Ponte sullo Stretto e Tfr: ecco cosa cambia ... msn.com
Manovra 2026, arriva il maxi emendamento del governo. Aiuti alle imprese e Tfr: ecco tutte le novità - È arrivato alla commissione Bilancio del Senato il nuovo emendamento del ... msn.com
Manovra, no al pacchetto pensioni: vertice a Chigi, governo ai ripari - emendamento del governo con modifiche da 3,5 miliardi doveva essere l'ultimo intervento prima del rush finale, con l'ok definitivo che ... ilmattino.it
Manovra, vertice di maggioranza di chiarimento: arriva un emendamento per le imprese. Ciriani: “Al lavoro sulle coperture”- - facebook.com facebook
Manovra, vertice di maggioranza di chiarimento: arriva un emendamento per le imprese. Ciriani: “Al lavoro sulle coperture” x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.