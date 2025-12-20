Il vertice di governo ha appianato le divergenze e ha compattato la maggioranza dopo le tensioni. I leader riuniti a Palazzo Chigi hanno raggiunto un accordo e hanno confermato l'unità di intenti, tanto che questa mattina è arrivato in Commissione Bilancio del Senato il nuovo maxi emendamento annunciato ieri dall'esecutivo. Il testo contiene le misure per le imprese, che in un primo momento sarebbero dovute confluire in un decreto a parte. Nel provvedimento vengono confermate le risorse per le imprese, con il rifinanziamento della Zona economica speciale (Zes) e del credito d'imposta; per le coperture l'intervento sull'acconto dell’85% del contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Arriva il maxi emendamento del governo alla manovra. Pensioni e aiuti alle imprese: le novità

Leggi anche: Maxi-emendamento alla Manovra: le novità dal Tfr dei giovani alle pensioni, l'uscita si allontana per chi lascia prima il lavoro

Leggi anche: Manovra, stretta sulle pensioni nel maxi-emendamento del Governo

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Manovra 2026, riscritto il maxi-emendamento sulle imprese. Le ultime novità; Manovra, ecco le novità del del maxi-emendamento del governo da 3,5 miliardi. Stretta sulle pensioni anticipate: fino a sei mesi in più a lavoro; Manovra 2026, il Governo riscrive testo con un maxi-emendamento da un miliardo: bonus libri per le scuole superiori per famiglie con ISEE fino a 30mila euro; Manovra, slitta il via libera. Nuovo emendamento per ripescare la riforma del Tfr.

Arriva il maxi emendamento del governo alla manovra. Pensioni e aiuti alle imprese: le novità - Zes, credito d'imposta, Piano Casa, Ponte sullo Stretto e Tfr: ecco cosa cambia ... msn.com