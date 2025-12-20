Arretriamo nel futuro | a Galatina un evento sui media l’innovazione e il futuro della comunicazione

GALATINA – La città di Galatina si prepara ad accendere il dibattito sulle trasformazioni della comunicazione e dei media con "Arretriamo nel futuro. Breve guida alla merdificazione dei media (e come fermarla)", evento di presentazione del nuovo libro di Federico Mello, giornalista Rai e.

Federico Mello. . Il più grande troll di tutti i tempi Arretriamo nel futuro p.11 Il mio libro “Arretriamo nel futuro. Breve guida alla merdificazione dei media (e come fermarla)” si trova su tutti gli store online ed è ordinabile in tutte le librerie. - facebook.com facebook

In Arretriamo nel futuro. Breve guida alla merdificazione dei media, uscito per Edizioni BIT, il giornalista ripercorre anni e casi che mostrano come i media siano caduti nell’era dell’algoritmo x.com

