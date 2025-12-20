Arresti denunce e sequestri della Polizia di Stato Nel casertano chiuso un cannabis shop

La Polizia di Stato ha condotto un'ampia operazione in diverse regioni italiane, concentrandosi sulla lotta alla criminalità organizzata. Nel casertano è stato sequestrato un negozio di cannabis, e sono stati effettuati numerosi arresti e denunce. L'intervento, coordinato dal Servizio Centrale Operativo, testimonia l'impegno delle forze dell'ordine nel garantire la sicurezza pubblica.

Vasta operazione della Polizia di Stato in diverse province contro la criminalità diffusa.Con l’impegno degli investigatori delle Squadre Mobili presenti su tutto il territorio nazionale, coordinati dal Servizio Centrale Operativo, ha concluso una vasta operazione nazionale ad alto impatto. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Arresti, denunce e sequestri della Polizia di Stato. Nel casertano chiuso un cannabis shop Leggi anche: Controlli della polizia nei cannabis shop: tre denunce tra Novara e il Vco Leggi anche: Salerno e provincia al setaccio: 13 arresti e 28 denunce, nei guai anche 3 titolari di cannabis shop Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Milano: terrorismo e traffico d’armi, altri arresti tra la rete criminale turca in Italia; Roma, un quintale di droga per le feste di Natale sequestrato in un appartamento; Controlli straordinari dei carabinieri: un arresto, denunce e sequestri in tutta la provincia; Maxi operazione interforze a Cirò e Cirò Marina: sequestri, denunce e arresti. Tre arresti, undici denunce, sequestri di droga e denaro e 592 persone controllate: nel vercellese vasta operazione contro spaccio e malamovida - I numeri dell'intervento portato a termine della Polizia di Stato nell'ambito di un'operazione nazionale. infovercelli24.it

Maxi-operazione antidroga in diverse città italiane: 384 arresti - Complessivamente sono stati sequestrati 1,4 chili di stupefacente e 41 armi da fuoco. rainews.it

Maxi blitz nazionale della Polizia contro lo spaccio, arresti e sequestri anche a Genova - Un’operazione nazionale ad alto impatto investigativo contro lo spaccio di droga e la criminalità diffusa ha portato a centinaia ... telenord.it

Blitz della Polizia contro droga e criminalità diffusa: sequestri e arresti in tutta Italia.

Operazione nazionale anti-spaccio, in Umbria 3 arresti e 5 denunce | Controlli anche in 12 cannabis shop #tuttoggi #Cronaca #UmbriaItaliaMondo | http://ow.ly/STBH106s4NQ - facebook.com facebook

Maxi operazione antidroga in diverse città, 384 arresti e 655 denunce x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.