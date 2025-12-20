I Vigili del Fuoco di Arezzo, sede centrale, sono intervenuti nel primo pomeriggio di oggi nel Comune di Arezzo, in località Mugliano, per un delicato intervento di soccorso animale. Un cane di razza springer era precipitato all’interno di un pozzo artesiano aperto, verosimilmente in stato di abbandono, situato in una zona rurale. A dare l’allarme è stato il proprietario dell’animale. All’arrivo della squadra dei Vigili del Fuoco, il cane si trovava a circa 12 metri di profundità e si lamentava, segno che era ancora vivo ma in difficoltà. I soccorritori, utilizzando una “scala italiana” e specifiche tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviali), si sono calati all’interno del pozzo riuscendo a raggiungere e recuperare l’animale in sicurezza. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo, cane precipita in un pozzo artesiano: salvato dai Vigili del Fuoco

