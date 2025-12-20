Questa mattina, sabato 20 dicembre 2025, nella chiesa di Santa Maria della Croce a Foggia, si è tenuto un pranzo natalizio per le persone meno fortunate, un’iniziativa pensata per offrire non solo un pasto, ma un momento di accoglienza e calore umano a chi vive situazioni di difficoltà anche nel. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - Arcidiocesi e Caritas, un pranzo di Natale per chi vive ai margini

Prima di Natale: all'Idria cena di fraternità. Caritas diocesana: a tavola la solidarietà; Mons. Giraudo a Maria Ausiliatrice per il pranzo di Natale con chi è più in difficoltà, Torino 13 dicembre 2025; Natale e Giubileo, le celebrazioni in programma. Domenica l’arcivescovo al pranzo con i poveri a Santa Teresa; Tempo di Avvento e di Natale, le celebrazioni con l’Arcivescovo Mons. D’Ascenzo.

