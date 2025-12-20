Archeologia ad Aquileia torna alla luce il mosaico del Tappeto Fiorito

Una “riscoperta” di eccezionale importanza in questi giorni ad Aquileia, a due passi dal foro. Nel giardino dell’ex caserma dei carabinieri in via Leicht, recentemente acquisita da Fondazione Aquileia, è riapparso infatti il mosaico del “tappeto fiorito”, una delle espressioni più raffinate dell’arte musiva di Aquileia, nel corso dei lavori preliminari per la ristrutturazione dell’edificio, che diventerà un campus-foresteria con 24 posti letto destinati a studenti, docenti e studiosi impegnati negli scavi e nelle ricerche nel sito di Aquileia. Parallelamente al progetto di recupero dell’ex caserma, i cui lavori inizieranno a breve, la Fondazione sta quindi predisponendo anche il progetto di copertura del mosaico, in stretta collaborazione con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il FVG. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

