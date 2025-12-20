Apre l’ambulatorio | Il sorriso di Laura

PONSACCO La Misericordia ha inaugurato ambulatorio infermieristico gratuito per pazienti oncologici "Il sorriso di Laura" dedicato a Laura Frangioni. "La comunità di Ponsacco, ancora una volta, si compatta intorno a Laura Frangioni – le parole del sindaco Gabriele Gasperini presente all’inaugurazione – Un’anima bella che abbiamo il dovere di ricordare. Abbiamo inaugurato l’ambulatorio oncologico alla Misericordia. Non solo ricordare, ma fare del bene nel nome della nostra Laura". "Un progetto che unisce cura, speranza e memoria – aveva spiegato la Misericordia di Ponsacco al momento dell’annuncio dell’apertura del nuovo ambulatorio – La destinazione dei fondi è una decisione della famiglia e una volontà di Laura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

