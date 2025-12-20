AppLI il coach digitale per costruire il percorso lavorativo anche a scuola

AppLI è un assistente virtuale pubblico pensato per supportare i giovani nel loro percorso verso il mondo del lavoro. Con un'interfaccia semplice e accessibile, offre strumenti e informazioni utili per orientarsi e pianificare il proprio futuro professionale. Si chiama AppLI ed è il primo coach digitale per costruire il percorso lavorativo anche a scuola.

Si chiama AppLI ed è il primo assistente virtuale pubblico progettato per accompagnare i giovani nel percorso verso il lavoro. Lanciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con l'INPS, la piattaforma non è soltanto un portale per chi cerca un impiego: è un vero web coach che dialoga in linguaggio naturale, ascolta, orienta, suggerisce. L'interfaccia è semplice.

Giovani senza lavoro: nasce AppLI, il web coach che prova a invertire la rotta - Chi cerca lavoro, sa bene quanto possa essere difficile orientarsi tra annunci, portali e pratiche burocratiche. iodonna.it

l MLPS sarà a #joborienta 2025 con un programma dedicato a sicurezza, orientamento, diritti e nuovi servizi digitali. In fiera anche SAFE MAGIC, il truck “C’è Posto per Te” e AppLI, il web coach del Ministero. Dal 26 al 29 novembre, a Verona. x.com

Non sai orientarti nel mondo del #lavoro Adesso c’è AppLI! AppLI è l’assistente virtuale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che ti aiuta a trovare la tua strada professionale: gratuito, multilingue, affidabile. Inizia da qui: https://appli.lavoro.g - facebook.com facebook

